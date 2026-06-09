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Мир

В Кыргызстане прошли массовые задержания по делу о терроризме

В Кыргызстане задержали подозреваемых в подготовке атак на силовиков, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 01:50 Фото: pixabay
В Кыргызстане сотрудники спецслужб провели масштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой были задержаны 31 человек, подозреваемый в связях с террористическими организациями и подготовке преступлений террористического характера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности республики, задержанные, по версии следствия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. Операция прошла в Ошской и Баткенской областях, где были задержаны 11 и 20 человек соответственно.

На время проведения спецмероприятий в ряде населенных пунктов был введен режим антитеррористической операции. В работе оперативных штабов участвовали представители силовых структур, экстренных служб и местных органов власти.

Во время обысков правоохранители изъяли экстремистские материалы, электронные носители информации, незарегистрированное огнестрельное оружие, символику запрещенных организаций, а также денежные средства, которые, по данным следствия, могли использоваться для финансирования террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усиливают борьбу с экстремизмом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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