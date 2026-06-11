Скандал в Канаде: врач установил скрытые камеры и следил за пациентами онлайн

Суд в Канаде обязал пластического хирурга из Торонто выплатить 22,5 млн долларов после того, как расследование выявило многолетнюю скрытую съемку пациентов в его клинике без их согласия, сообщает Zakon.kz.

Согласно решению суда, пишет People, доктор Мартин Югенбург установил в Toronto Cosmetic Surgery Institute более двух десятков камер видеонаблюдения. Часть устройств находилась в помещениях, где пациенты могли рассчитывать на полную конфиденциальность, включая кабинеты консультаций, осмотров и другие закрытые зоны медицинского учреждения.

Как установил суд, система из 24 камер работала круглосуточно. Записи велись в приемной, коридорах, операционной, зоне восстановления пациентов и других помещениях клиники. При этом трансляции со всех устройств были доступны врачу через специальное приложение на его смартфоне. Судья Пол Шабас отметил, что пациенты не были должным образом уведомлены о видеонаблюдении, а в ряде помещений отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки.

Коллективный иск был подан в 2019 году после журналистского расследования, проведенного в 2018 году. Истцами выступили две бывшие пациентки хирурга, а также все пациенты, посещавшие клинику с 2012 по 2019 год. Суд пришел к выводу, что действия врача являлись грубым нарушением права на частную жизнь и заслуживают не только компенсации ущерба, но и дополнительного наказания.

В результате Югенбурга обязали выплатить 21,5 млн долларов в качестве компенсации пострадавшим и еще один миллион долларов в виде штрафных санкций. Представители истцов назвали решение суда восстановлением справедливости для тысяч пациентов, чье доверие было подорвано. Сам хирург заявил, что изучает судебное решение вместе с адвокатами, признав при этом, что должен был уделить больше внимания защите конфиденциальности своих пациентов.

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