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Мир

Муж директора установил в туалете детского сада скрытые камеры

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 07:19 Фото: pexels
В Южной Корее суд вынес приговор мужчине, который установил скрытую камеру в туалете детского сада. 40-летний водитель трудился в учреждении для детей, где его супруга была директором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Yna.co.kr, с августа по октябрь прошлого года он установил скрытую камеру в туалете для персонала и снимал входивших туда людей, преимущественно женщин.

Всего от его действий пострадали 12 человек, которые были в доверительных отношениях с водителем. Когда пострадавшие узнали об инциденте, мужчина выбросил карту памяти с видео-уликами в унитаз и скрылся.

Другие улики кореец выбросил в море. Фигуранта приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. В течение семи лет он не сможет работать в компаниях, деятельность которых связана с детьми и подростками.

Ранее сообщалось, что супруг продал жену 120 мужчинам и отделался 4 годами тюрьмы.

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Аксинья Титова
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