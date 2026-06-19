Муж директора установил в туалете детского сада скрытые камеры

В Южной Корее суд вынес приговор мужчине, который установил скрытую камеру в туалете детского сада. 40-летний водитель трудился в учреждении для детей, где его супруга была директором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Yna.co.kr , с августа по октябрь прошлого года он установил скрытую камеру в туалете для персонала и снимал входивших туда людей, преимущественно женщин.

Всего от его действий пострадали 12 человек, которые были в доверительных отношениях с водителем. Когда пострадавшие узнали об инциденте, мужчина выбросил карту памяти с видео-уликами в унитаз и скрылся.

Другие улики кореец выбросил в море. Фигуранта приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. В течение семи лет он не сможет работать в компаниях, деятельность которых связана с детьми и подростками.

Ранее сообщалось, что супруг продал жену 120 мужчинам и отделался 4 годами тюрьмы.