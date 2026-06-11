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Мир

Заброшенные города майя оказались не такими уж пустыми

древний город, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 18:48 Фото: pexels
Археологи уже несколько десятилетий фиксируют в низменностях региона майя следы того, что спустя столетия после упадка классической цивилизации люди продолжали посещать заброшенные города, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на руинах крупных центров – таких как Ла-Мильпа, Рио-Асуль и Чан-Чиче – они оставляли подношения и проводили ритуалы, взаимодействуя с древними монументами.

Ученые из Техасского технологического университета (США) впервые в этом регионе подробно задокументировали каменный алтарь постклассического периода, созданный паломниками.

Результаты этих исследований разместил портал Naked Science. В ходе работы специалисты придали большое значение и изучили два археологических памятника – Кашиль-Уиник и Айиин-Уиник.

Так, в Кашиль-Уинике они обнаружили разбитую стелу: ее верхняя часть была установлена вертикально, а нижняя лежала рядом. Вокруг археологи нашли 24 фрагмента керамических курильниц, характерных для позднего постклассического периода, включая антропоморфную личину, возможно, относящуюся уже к колониальной эпохе.

Анализ показал, что стела была намеренно переустановлена людьми, которые оставили эти подношения. Это свидетельствует о ритуальном действии – паломники подняли упавший монумент и совершили вокруг него обряды с воскурениями.

Уже в Айиин-Уинике, более крупном городище с монументальной архитектурой, на территории Южного акрополя археологи обнаружили еще один случай ритуального переосмысления древних сооружений. Там рядом с храмом-пирамидой находилась разбитая стела и специально сложенная каменная структура диаметром около 125 сантиметров, интерпретированная как импровизированный алтарь.

На нем и вокруг него были найдены десятки фрагментов курильниц постклассического периода. Исследования показали, что паломники не только использовали руины, но и сознательно переориентировали древний монумент, направив его лицевой стороной к новому алтарю.

Подобные находки известны и в других регионах майя, однако чаще они встречаются в густонаселенных местах.

Ученые допускают, что часть этих визитов могла происходить уже в колониальный период как реакция на испанское завоевание, однако точные датировки еще предстоит уточнить.

Цивилизация майя – это одна из самых развитых доколумбовых цивилизаций Мезоамерики, известная своей письменностью, искусством, архитектурой, математикой и астрономической системой. Она зародилась в первом тысячелетии до нашей эры, достигла своего пика в 250-900 годах нашей эры и продолжала существовать вплоть до прибытия испанских конкистадоров.

Чуть ранее мы рассказывали, что китайские ученые обнаружили у юго-западного побережья Австралии гигантское глубоководное "кладбище китов", которое формировалось на протяжении как минимум 5,3 млн лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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