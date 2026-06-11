#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

В США и Мексике расследуют серию преступлений, связанных с онлайн-знакомствами

В США и Мексике расследуют серию преступлений, связанных с онлайн-знакомствами, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 20:41 Фото: magnific.com
В США и Мексике расследуют дело 44-летней Ауроры Фелпс, которую обвиняют в серии преступлений против пожилых мужчин, с которыми она знакомилась через приложения для знакомств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People со ссылкой на федеральное обвинительное заключение в штате Невада, женщина якобы входила в доверие к мужчинам, после чего подмешивала им препараты без их согласия. Затем, как утверждается в материалах дела, она получала доступ к их банковским счетам и кредитным картам и тратила средства на покупки в люксовых магазинах, включая Dior.

Следствие утверждает, что в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года пострадали как минимум четверо мужчины. Один из них, по версии обвинения, лишился активов на миллионы долларов после доступа обвиняемой к его счетам, второй был найден мертвым в Мехико, еще один пропал без вести, а четвертый также скончался вскоре после встречи с ней.

В настоящее время Фелпс находится под судом в Мексике по обвинению в убийстве в связи с одной из смертей. После завершения процесса она, как ожидается, будет экстрадирована в США, где ей предъявлены многочисленные обвинения, включая мошенничество, кражу личных данных, банковское мошенничество и похищение людей.

Также сообщается, что ей предъявлены отдельные обвинения в Арканзасе, связанные с использованием кредитной карты и нарушением условий пробации по более раннему делу.

Ранее сообщалось, что турецкий шоу-бизнес потрясла новость о задержании звезды "Великолепного века".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Фото: pixabay
22:48, 09 января 2024
Жительница Актобе лишилась 700 тысяч тенге после знакомства с мужчиной через соцсети
Мобильники и деньги отбирал у сверстников студент в Восточно-Казахстанской области
18:50, 20 марта 2026
Шантаж и давление: студента в ВКО подозревают в серии преступлений
Шарлиз Терон разочаровалась в приложениях для знакомств
22:13, 28 июня 2025
Зачем притворяться: Шарлиз Терон о свиданиях через приложения для знакомств
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
22:38, Сегодня
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Сегодня
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Сегодня
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Сегодня
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: