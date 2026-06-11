В США и Мексике расследуют серию преступлений, связанных с онлайн-знакомствами

В США и Мексике расследуют дело 44-летней Ауроры Фелпс, которую обвиняют в серии преступлений против пожилых мужчин, с которыми она знакомилась через приложения для знакомств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People со ссылкой на федеральное обвинительное заключение в штате Невада, женщина якобы входила в доверие к мужчинам, после чего подмешивала им препараты без их согласия. Затем, как утверждается в материалах дела, она получала доступ к их банковским счетам и кредитным картам и тратила средства на покупки в люксовых магазинах, включая Dior.

Следствие утверждает, что в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года пострадали как минимум четверо мужчины. Один из них, по версии обвинения, лишился активов на миллионы долларов после доступа обвиняемой к его счетам, второй был найден мертвым в Мехико, еще один пропал без вести, а четвертый также скончался вскоре после встречи с ней.

В настоящее время Фелпс находится под судом в Мексике по обвинению в убийстве в связи с одной из смертей. После завершения процесса она, как ожидается, будет экстрадирована в США, где ей предъявлены многочисленные обвинения, включая мошенничество, кражу личных данных, банковское мошенничество и похищение людей.

Также сообщается, что ей предъявлены отдельные обвинения в Арканзасе, связанные с использованием кредитной карты и нарушением условий пробации по более раннему делу.

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