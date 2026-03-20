Происшествия

Шантаж и давление: студента в ВКО подозревают в серии преступлений

Мобильники и деньги отбирал у сверстников студент в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 18:50 Фото: ДП СКО
В Восточно-Казахстанской области студента обвиняют в серии вымогательств, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что полицейские раскрыли и пресекли серию вымогательств в одном из колледжей ВКО. В преступной деятельности подозревается 17-летний студент, который требовал у сверстников смартфон и деньги.

"В одном случае, согласно материалам досудебного расследования, между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант, оказывая психологическое давление, потребовал передать ему более 160 тыс. тенге. Другие студенты, по версии следствия, аналогичным способом лишились дорогостоящего смартфона и денежных средств, которые молодые люди занимали у друзей либо оформляли микрозаймы", – говорится в информации.

По предварительным данным, общий ущерб потерпевших составил около одного миллиона тенге.

Кроме того, подозреваемому инкриминируется незаконное лишение свободы сверстников.

В ДП ВКО уточнили, что в настоящее время судом в отношении несовершеннолетнего студента избрана мера пресечения домашний арест. По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 194 УК РК "Вымогательство" и ст. 126 УК РК "Незаконное лишение свободы".

Ранее сообщалось, что у жителя Уральска вымогали три миллиона тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
