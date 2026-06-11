В Индии тигр напал на супружескую пару во время поездки по заповеднику

В Индии в районе заповедника Катарниагат (штат Уттар-Прадеш) тигр напал на супружескую пару, передвигавшуюся на мотоцикле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India со ссылкой на данные властей, инцидент произошел в воскресенье недалеко от водопропускного сооружения примерно в 100 м от Бичхия-барьера в лесном массиве Мотипур. Хищник внезапно вышел из леса и атаковал людей, ехавших по дороге.

В результате нападения мотоцикл потерял управление, и оба человека упали. Женщина по имени Сушила (около 30 лет) получила тяжелые травмы, ее супруг Джанардан (около 40 лет) также пострадал.

Очевидцы подняли шум, после чего тигр скрылся в лесу. Пострадавшую женщину доставили в местный медицинский центр для оказания помощи.

По словам местных жителей, за последнюю неделю в районе участились случаи появления тигров, что вызывает обеспокоенность среди населения. После инцидента лесные службы и полиция усилили патрулирование территории.

Ранее сообщалось, что в Алматинском зоопарке сообщили об очередном случае жестокого обращения с животным со стороны посетителей.