Льва Джуму вновь обидели: зоопарк Алматы передал материалы в полицию

В Алматинском зоопарке сообщили об очередном случае жестокого обращения с животным со стороны посетителей, сообщает Zakon.kz.

По информации администрации учреждения, посетительница пыталась привлечь внимание льва по кличке Джума и бросала в него камни.

"К сожалению, наш лев Джума вновь стал жертвой безответственного поведения посетителей. На этот раз посетительница, пытаясь привлечь внимание животного, бросала в него камни", – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Там напомнили, что бросать в животных любые предметы, стучать по вольерам, дразнить или намеренно беспокоить обитателей зоопарка запрещено правилами посещения.

"Животные в зоопарке – не объекты для развлечения и экспериментов. Такие действия могут причинить им стресс, травмы и негативно сказаться на их благополучии", – подчеркнули представители зоопарка.

Администрация учреждения заявила, что незамедлительно отреагировала на инцидент. Записи с камер видеонаблюдения и заявление направлены в полицию для рассмотрения и принятия мер в рамках законодательства.

В зоопарке также призвали посетителей бережно относиться к животным и соблюдать установленные правила.

Ранее сообщалось, что мужчина, бросавший камни в льва в зоопарке Алматы, получил крупный штраф.