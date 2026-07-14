На тигра-людоеда объявили охоту после серии нападений в Индонезии
По информации издания Antara, операцию проводит Агентство по охране природных ресурсов (BBKSDA) в районе Пелалаван. По предварительной версии специалистов, оба нападения совершил один и тот же трехлетний самец тигра. Окончательная идентификация животного еще продолжается.
Последней жертвой стал 29-летний мужчина, который вечером покинул лагерь. На следующее утро его тело обнаружили с тяжелыми травмами шеи и ног. По данным природоохранного ведомства, часть тела погибшего была съедена хищником.
За несколько дней до этого жертвой тигра стал 12-летний мальчик – сын работника лесозаготовительного предприятия. По информации местных властей, хищник напал на ребенка возле лагеря.
Место второго нападения находится примерно в 6,5 км от места первой трагедии.
По данным специалистов, суматранский тигр находится на грани исчезновения – в дикой природе осталось менее 400 особей. Экологи отмечают, что конфликты между людьми и хищниками участились из-за вырубки лесов и сокращения естественной среды обитания животных.
Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на супружескую пару во время поездки по заповеднику.