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Мир

На тигра-людоеда объявили охоту после серии нападений в Индонезии

На тигра-людоеда объявили охоту после серии нападений, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 01:51 Фото: magnific.com
В индонезийской провинции Риау специалисты установили две ловушки для поимки суматранского тигра, который, предположительно, за несколько дней смертельно напал на двух человек, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Antara, операцию проводит Агентство по охране природных ресурсов (BBKSDA) в районе Пелалаван. По предварительной версии специалистов, оба нападения совершил один и тот же трехлетний самец тигра. Окончательная идентификация животного еще продолжается.

Последней жертвой стал 29-летний мужчина, который вечером покинул лагерь. На следующее утро его тело обнаружили с тяжелыми травмами шеи и ног. По данным природоохранного ведомства, часть тела погибшего была съедена хищником.

За несколько дней до этого жертвой тигра стал 12-летний мальчик – сын работника лесозаготовительного предприятия. По информации местных властей, хищник напал на ребенка возле лагеря.

Место второго нападения находится примерно в 6,5 км от места первой трагедии.

По данным специалистов, суматранский тигр находится на грани исчезновения – в дикой природе осталось менее 400 особей. Экологи отмечают, что конфликты между людьми и хищниками участились из-за вырубки лесов и сокращения естественной среды обитания животных.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на супружескую пару во время поездки по заповеднику.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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