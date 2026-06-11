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Мир

Выбросил и разбогател: мужчина нашел в мусоре билет на 100 тысяч долларов

Выбросил и разбогател: мужчина нашел в мусоре билет на $100 тысяч, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 22:32 Фото: pixabay
Житель штата Огайо (США) был вынужден отправиться на поиски в мусорный контейнер после того, как случайно выбросил выигрышный лотерейный билет, сообщает Zakon.kz.

По информации портала UPI, мужчина из города Уиллард купил билет Bingo 25 Times 25 в магазине Circle K на улице Уолтон. Позже он обнаружил, что по ошибке выбросил скретч-билет в мусор.

Осознав, что билет мог быть выигрышным, он в панике начал искать его в мусорном баке. Ему удалось найти билет до того, как отходы были вывезены.

Как выяснилось, билет оказался выигрышным на 100 тыс. долларов. После уплаты налогов мужчина получил на руки 73 250 долларов.

Ранее сообщалось, что пенсионерка сорвала крупный джекпот в казино, но осталась без выигрыша.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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