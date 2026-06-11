#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

После угроз бомбардировок Трамп объявил об отмене атаки на Иран

Дональд Трамп объявил об отмене атаки на Иран, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 01:14 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированных на вечер 11 июня ударов по Ирану. По его словам, решение было принято после того, как переговоры с Тегераном были вынесены на высший уровень иранского руководства и получили одобрение, сообщает Zakon.kz.

Американский лидер написал в соцсети Truth social, что ключевые положения будущего соглашения были согласованы как в концептуальном плане, так и в деталях. По его утверждению, поддержку договоренностям выразили США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и ряд других государств.

"Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", – написал Трамп.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после жестких высказываний американского президента в адрес Ирана и угроз новых ударов, что может говорить о продвижении дипломатических усилий по урегулированию напряженности между сторонами.

Ранее сообщалось, что в Иране частично закрыли воздушное пространство и привели службы в полную готовность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп объявил о приостановке ударов США по энергообъектам Ирана до 6 апреля
01:53, 27 марта 2026
Неожиданная пауза: Трамп приостановил атаку на Иран
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
05:40, 05 апреля 2026
Трамп "обрушил гнев" на Тегеран и заявил об убийстве руководителей Ирана
Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского военно-морского флота
20:34, 13 апреля 2026
Блокада и угрозы: Трамп сделал заявление по Ирану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
06:26, Сегодня
Соперник "Барыса" в КХЛ продлил контракт с главным тренером
Белинда Бенчич
05:59, Сегодня
Потенциальная соперница Рыбакиной снялась с турнира в Лондоне
Топурия и Гейджи
05:28, Сегодня
Госсекретарь США Рубио – о турнире в Белом доме: Ожидаем собрать более миллиарда зрителей
Никита Кучеров
04:58, 12 июня 2026
Стал известен обладатель "Харт Трофи" по итогам сезона в НХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: