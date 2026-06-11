После угроз бомбардировок Трамп объявил об отмене атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированных на вечер 11 июня ударов по Ирану. По его словам, решение было принято после того, как переговоры с Тегераном были вынесены на высший уровень иранского руководства и получили одобрение, сообщает Zakon.kz.

Американский лидер написал в соцсети Truth social, что ключевые положения будущего соглашения были согласованы как в концептуальном плане, так и в деталях. По его утверждению, поддержку договоренностям выразили США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и ряд других государств.

"Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", – написал Трамп.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после жестких высказываний американского президента в адрес Ирана и угроз новых ударов, что может говорить о продвижении дипломатических усилий по урегулированию напряженности между сторонами.

Ранее сообщалось, что в Иране частично закрыли воздушное пространство и привели службы в полную готовность.