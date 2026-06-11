Найденная у дома детская рука помогла раскрыть убийство в Чехии

В Чехии расследуют дело об убийстве новорожденного ребенка после того, как возле одного из домов в городе Киншперк-над-Огржи была обнаружена детская рука. Результаты судебно-медицинской экспертизы позволили следователям установить новые обстоятельства произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Krimi-Plzen со ссылкой на правоохранительные органы, 35-летняя женщина тайно родила ребенка во второй половине мая в доме своего партнера. После родов она поместила новорожденного в заранее подготовленный мусорный пакет и спрятала его на территории частного дома под деревянными досками.

Изначально следствие рассматривало версию о расчленении тела, однако экспертиза ее не подтвердила. По версии правоохранителей, останки были растащены и частично съедены дикими животными и собакой женщины. Предполагается, что именно собака принесла обнаруженную руку к дому, где ее позже нашли родственники.

Женщина призналась в тайных родах и убийстве ребенка. Ей предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении – убийстве. Суд уже избрал меру пресечения в виде ареста. В случае признания вины обвиняемой грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо исключительное наказание.

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