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Происшествия

Мужчина устроил кровавую расправу в Темиртау

Мужчина устроил кровавую расправу в Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 22:44 Фото: Zakon.kz
В Темиртау выясняются обстоятельства кровавого инцидента, в результате которого один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, вечером в одной из многоэтажек города после застолья произошел конфликт между тремя мужчинами. Ссора переросла в драку, в ходе которой один из участников получил смертельные ранения, второй был тяжело травмирован и доставлен в реанимацию.

Соседи рассказали, что мужчина проживал один на пятом этаже и в последние годы не работал. По их словам, шумные застолья в квартире происходили регулярно и неоднократно нарушали покой жильцов.

Очевидцы сообщили, что на место прибыли сотрудники полиции, которым пришлось вскрывать дверь. В квартире был задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и ранении двух человек.

Пострадавший с тяжелыми травмами находится в реанимационном отделении. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что полиция спустя четыре года раскрыла убийство в Павлодарской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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