Мужчина устроил кровавую расправу в Темиртау
По информации КТК, вечером в одной из многоэтажек города после застолья произошел конфликт между тремя мужчинами. Ссора переросла в драку, в ходе которой один из участников получил смертельные ранения, второй был тяжело травмирован и доставлен в реанимацию.
Соседи рассказали, что мужчина проживал один на пятом этаже и в последние годы не работал. По их словам, шумные застолья в квартире происходили регулярно и неоднократно нарушали покой жильцов.
Очевидцы сообщили, что на место прибыли сотрудники полиции, которым пришлось вскрывать дверь. В квартире был задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и ранении двух человек.
Пострадавший с тяжелыми травмами находится в реанимационном отделении. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что полиция спустя четыре года раскрыла убийство в Павлодарской области.