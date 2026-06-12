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Мир

Пьяный водитель сбежал от полиции и попал в пасть к зубастому хищнику

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 00:48 Фото: pexels
В американском штате Луизиана задержание нетрезвого водителя превратилось в настоящий приключенческий боевик. Пытаясь скрыться от патрульных, нарушитель прыгнул с эстакады прямо в болото, где на него напал аллигатор, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает People. По данным издания, полицейские получили сообщение, что водитель Викторе Ривасе создает опасные ситуации на дороге. Он врезался в бетонное ограждение, одна из его шин разорвалась, однако он продолжал движение.

Когда машину Риваса остановили, стало ясно, что он пьян. Мужчина решил сбежать и прыгнул с эстакады в болото. Через некоторое время Риваса заметили идущим по шоссе.

"Увидев преследователей, он снова скрылся в болотистой местности. Там на него напал аллигатор. Мужчина вырвался и, несмотря на раны на руках, продолжил убегать от сотрудников полиции. В конце концов им удалось найти его с помощью дрона и задержать", – говорится в сообщении.

Риваса доставили в больницу. Его раны оказались неопасны. Ему предъявлены обвинения в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и сопротивлении сотруднику полиции.

Мужчине также грозят обвинения в оставлении места ДТП и неосторожном вождении.

Ранее сообщалось, что крокодил утащил мужчину в свое логово прямо с похорон тещи.

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Канат Болысбек
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