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Мир

Илон Маск стал первым в мире триллионером после рекордного IPO SpaceX

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 12:42 Фото: NASA/Kim Shiflett
Компания SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, в ходе которого рыночная капитализация превысила 2 трлн долларов. Рост акций быстро увеличил состояние Илона Маска, сделав его первым в мире триллионером, сообщает Zakon.kz.

Торги начались 12 июня 2026 года по цене 150 долларов за акцию и в течение дня поднимались до 176 долларов, завершившись около 160 долларов. Инвесторский ажиотаж был связан с ожиданиями вокруг развития космических технологий, спутникового интернета Starlink и проектов в сфере ИИ.

Несмотря на высокую оценку, компания остается убыточной: при выручке 18,7 млрд долларов операционный убыток составил 4,3 млрд. Тем не менее инвесторы делают ставку на долгосрочное доминирование SpaceX в космической инфраструктуре.

IPO сопровождалось необычной схемой с фиксированной ценой размещения и высоким спросом, превысившим предложение в несколько раз. Это вызвало вопросы регуляторов и аналитиков о рисках переоценки.

После размещения акции SpaceX могут войти в индексные фонды, что усилит влияние компании на финансовые рынки и увеличит системные риски при возможной коррекции.

В апреле Илон Маск запустил новый мессенджер XChat.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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