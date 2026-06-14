В Китае придумали, как спасти города от паводков

В столице Китая, Пекине, строят пять водохранилищ для борьбы с наводнениями в горах. Это первый такой проект почти за 50 лет, направленный на защиту густонаселенных городских районов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vietnam.vn, информация о строительстве была недавно опубликована Пекинским управлением водного хозяйства. Водохранилища планируют построить выше по течению рек Юндин, Цзюма, Дайши и Вэнью. Они должны удержать паводковые воды и снизить расходы воды.

В среднем течении рек проводится дноуглубление и укрепление дамб для улучшения водоотводных возможностей. Тем временем ниже по течению модернизируются дренажные и отводные системы для снижения риска наводнений.

В сочетании с существующими водохранилищами и зонами регулирования паводков эта система повысит эффективность работы и позволит реагировать на сезон дождей и наводнения более научным и безопасным способом.

По словам Ян Сяолэя, заместителя главного инженера Пекинского института водных ресурсов, строительство водохранилищ Эрдаохэ и Цзуаньцзилин идет гладко, а проект водохранилища Сифэншань официально стартовал.

По словам Фань Бина, представителя Пекинского управления водного хозяйства, водохранилища могут значительно снизить нагрузку на системы противопаводкового контроля в низовьях рек за счет таких мер, как удержание, хранение, отвод и регулирование стока воды.

После завершения строительства пяти новых водохранилищ доля горных районов, находящихся под защитой от наводнений, увеличится с 68% до 84%, сформировав сеть водохранилищ, охватывающую северную и северо-западную части Пекина.

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