Молодой казахстанец пропал в США: МИД РК взял ситуацию на контроль

Министерство иностранных дел Казахстана официально подтвердило информацию об исчезновении Асета Куралбая на территории США. В настоящее время казахстанские дипломаты вышли на связь с американскими властями, передает Zakon.kz.

Об этом 14 июня 2026 года в пресс-службе МИД РК. В ведомстве подчеркнули, что министерство держит ситуацию на особом контроле.

"В настоящее время казахстанские дипломаты находятся на связи с компетентными органами США и выясняют все обстоятельства произошедшего. Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке также поддерживает тесный контакт с родственниками гражданина", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в МИД РК.

О том, что в американском штате Иллинойс при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 24-летний гражданин Казахстана стало известно 13 июня 2026 года.

Парень оставил дома все документы и кошелек, а его автомобиль спустя дни нашла полиция.