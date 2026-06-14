#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Молодой казахстанец пропал в США: МИД РК взял ситуацию на контроль

В США разыскивают пропавшего гражданина Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 19:14 Фото: threads/bostonglobe2
Министерство иностранных дел Казахстана официально подтвердило информацию об исчезновении Асета Куралбая на территории США. В настоящее время казахстанские дипломаты вышли на связь с американскими властями, передает Zakon.kz.

Об этом 14 июня 2026 года в пресс-службе МИД РК. В ведомстве подчеркнули, что министерство держит ситуацию на особом контроле.

"В настоящее время казахстанские дипломаты находятся на связи с компетентными органами США и выясняют все обстоятельства произошедшего. Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке также поддерживает тесный контакт с родственниками гражданина", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в МИД РК.

О том, что в американском штате Иллинойс при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 24-летний гражданин Казахстана стало известно 13 июня 2026 года.

Парень оставил дома все документы и кошелек, а его автомобиль спустя дни нашла полиция.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
флаги Казахстана и США
16:47, 26 октября 2025
МИД подтвердил предстоящий визит американских чиновников в Казахстан
МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле
16:30, 18 октября 2023
МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
20:29, 17 июня 2024
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Стандарты — это важный элемент&quot;: Али Алиев назвал причину поражения от &quot;Улытау&quot; в КПЛ
19:46, Сегодня
"Стандарты — это важный элемент": Али Алиев назвал причину поражения от "Улытау" в КПЛ
&quot;Улытау&quot; - &quot;Женис&quot;
18:54, Сегодня
"Улытау" добыл победу в матче против "Жениса" в КПЛ
Бахыта Сарсекбаева снова признали лучшим тренером в Европе
18:42, Сегодня
Бахыта Сарсекбаева снова признали лучшим тренером на турнире в Европе
&quot;Будет нелегко&quot;: в России оценили матч &quot;Елимай&quot; - &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ
18:04, Сегодня
"Будет нелегко": в России оценили матч "Елимай" - "Ордабасы" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: