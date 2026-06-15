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Общество

МИД сообщил об обнаружении в США тела, предположительно, пропавшего казахстанца

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев 15 июня 2026 года на брифинге сообщил об обнаружении в США тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в понедельник поступила обновленная информация от коллеги из США.

"МИД РК получил информацию от компетентных органов США об обнаружении тела человека, предположительно, являющегося гражданином РК. В настоящее время американской стороной проводятся необходимые процедуры. Наши дипломаты поддерживают связь с компетентными органами США и родственниками гражданина. Им оказывается необходимая консульская и правовая помощь", – сказал он.

По его совам, дополнительная информация будет представлена по мере ее поступления от американской стороны.

О том, что в американском штате Иллинойс при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 24-летний гражданин Казахстана, стало известно 13 июня 2026 года. Парень оставил дома все документы и кошелек, а его автомобиль спустя дни нашла полиция.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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