МИД сообщил об обнаружении в США тела, предположительно, пропавшего казахстанца

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев 15 июня 2026 года на брифинге сообщил об обнаружении в США тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в понедельник поступила обновленная информация от коллеги из США.

"МИД РК получил информацию от компетентных органов США об обнаружении тела человека, предположительно, являющегося гражданином РК. В настоящее время американской стороной проводятся необходимые процедуры. Наши дипломаты поддерживают связь с компетентными органами США и родственниками гражданина. Им оказывается необходимая консульская и правовая помощь", – сказал он.

По его совам, дополнительная информация будет представлена по мере ее поступления от американской стороны.

О том, что в американском штате Иллинойс при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 24-летний гражданин Казахстана, стало известно 13 июня 2026 года. Парень оставил дома все документы и кошелек, а его автомобиль спустя дни нашла полиция.