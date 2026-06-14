Заперли в "умной квартире": хозяева элитного жилья годами держали женщину в рабстве

В Индии 39-летнюю женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве, заставляя работать по 16 часов в день. Пленнице помогли правоохранители и общественники, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Times of India. По данным издания, все началось с того, что женщина пыталась устроиться домработницей.

После того, как ей заплатили аванс, она прибыла в квартиру нанимателя, где ее заперли и взяли в рабство.

Женщину заставляли работать больше 16 часов в сутки и избивали. В квартире установили высокотехнологичную систему безопасности – покинуть помещение и связаться с семьей она не могла.

Однако в какой-то момент ей удалось передать весточку родным через специалиста по ремонту техники, который посетил жилище. Сестра пострадавшей обратилась к властям – правоохранители и общественники освободили пленницу.

При этом владельцы квартиры скрылись. Пострадавшая вскоре даст показания.

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