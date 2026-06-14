Заперли в "умной квартире": хозяева элитного жилья годами держали женщину в рабстве
Об этом сообщает Times of India. По данным издания, все началось с того, что женщина пыталась устроиться домработницей.
После того, как ей заплатили аванс, она прибыла в квартиру нанимателя, где ее заперли и взяли в рабство.
Женщину заставляли работать больше 16 часов в сутки и избивали. В квартире установили высокотехнологичную систему безопасности – покинуть помещение и связаться с семьей она не могла.
Однако в какой-то момент ей удалось передать весточку родным через специалиста по ремонту техники, который посетил жилище. Сестра пострадавшей обратилась к властям – правоохранители и общественники освободили пленницу.
При этом владельцы квартиры скрылись. Пострадавшая вскоре даст показания.
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