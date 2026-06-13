Британца заключили в тюрьму за подстрекательство американца к самоубийству во время видеозвонка

21-летнего британца Дилана Фелана приговорили к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за подстрекательство американца к самоубийству во время видеозвонка, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, в октябре 2024 года 21-летний Трэвис Дайер из Луизианы покончил с собой во время телефонного разговора с Феланом и еще двумя мужчинами. Ранее Фелан признал вину в совершении действий, способных подтолкнуть человека к самоубийству.

Следствие установило, что участники закрытого сервера в Discord под названием Recovery4all, созданного якобы для обсуждения проблем психического здоровья, вместо поддержки издевались над Дайером и усугубляли его состояние.

Молодой человек пережил тяжелые личные трагедии – в результате утопления погибли его мать и сестра. Обратившись в группу за помощью, он стал объектом манипуляций. По версии обвинения, участники сообщества убеждали его причинять себе вред, а также тратить деньги на алкоголь и наркотики, пишет The Guardian.

Прокуратура назвала происходящее "кампанией жестокости", в ходе которой Дайера фактически подталкивали к самоубийству.

Во время последнего разговора, запись которого была представлена в суде, Фелан подстрекал собеседника совершить самоубийство и смеялся. О смерти Дайера стало известно после того, как один из участников группы сообщил о случившемся посторонним, после чего была вызвана полиция.

Помимо основного обвинения, Фелан признал вину по трем эпизодам хранения экстремистских порнографических материалов и одному эпизоду создания непристойного изображения ребенка.

Судья Барри Коттер заявил, что подсудимый поставил свое "болезненное любопытство" выше благополучия другого человека и не проявил никакого уважения к жизни погибшего. Кроме тюремного срока, Фелану запретили совершать действия, связанные с сексуальным вредом, в течение 10 лет.

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