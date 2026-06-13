#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Британца заключили в тюрьму за подстрекательство американца к самоубийству во время видеозвонка

Дилан Фелан и Трэвис Дайер, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 16:48 Фото: полиция Западного Йоркшира/PA
21-летнего британца Дилана Фелана приговорили к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за подстрекательство американца к самоубийству во время видеозвонка, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, в октябре 2024 года 21-летний Трэвис Дайер из Луизианы покончил с собой во время телефонного разговора с Феланом и еще двумя мужчинами. Ранее Фелан признал вину в совершении действий, способных подтолкнуть человека к самоубийству.

Следствие установило, что участники закрытого сервера в Discord под названием Recovery4all, созданного якобы для обсуждения проблем психического здоровья, вместо поддержки издевались над Дайером и усугубляли его состояние.

Молодой человек пережил тяжелые личные трагедии – в результате утопления погибли его мать и сестра. Обратившись в группу за помощью, он стал объектом манипуляций. По версии обвинения, участники сообщества убеждали его причинять себе вред, а также тратить деньги на алкоголь и наркотики, пишет The Guardian.

Прокуратура назвала происходящее "кампанией жестокости", в ходе которой Дайера фактически подталкивали к самоубийству.

Во время последнего разговора, запись которого была представлена в суде, Фелан подстрекал собеседника совершить самоубийство и смеялся. О смерти Дайера стало известно после того, как один из участников группы сообщил о случившемся посторонним, после чего была вызвана полиция.

Помимо основного обвинения, Фелан признал вину по трем эпизодам хранения экстремистских порнографических материалов и одному эпизоду создания непристойного изображения ребенка.

Судья Барри Коттер заявил, что подсудимый поставил свое "болезненное любопытство" выше благополучия другого человека и не проявил никакого уважения к жизни погибшего. Кроме тюремного срока, Фелану запретили совершать действия, связанные с сексуальным вредом, в течение 10 лет.

В начале июня тело школьника нашли в селе на западе Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
приговор суда
18:55, 17 мая 2024
Мошенников осудили в Астане за подстрекательство к даче взятки
Подросток получил тюремный срок в Павлодаре
16:43, 09 января 2024
Подросток получил тюремный срок в Павлодаре
Ватсап, новая функция, видеозвонки
16:20, 13 декабря 2024
WhatsApp добавил полезные функции для видеозвонков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик остановился в полуфинале турнира в Штутгарте
18:08, Сегодня
Александр Бублик остановился в полуфинале турнира в Штутгарте
Геннадий Головкин официально включён в Международный зал боксёрской славы
17:42, Сегодня
Геннадий Головкин официально включён в Международный зал боксёрской славы
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира WTA в Берлине
17:19, Сегодня
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира WTA в Берлине
Исраэль Адесанья
16:52, Сегодня
Бывший чемпион UFC Адесанья уверен в победе Топурии над Гейджи в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: