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Мир

Всемирно известный альпинист, ходивший по скалам босиком, погиб в вулкане

Альпинист погиб при падении в кратер спящего вулкана, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 21:15 Фото: pixabay
В Йемене спасатели обнаружили тело известного альпиниста Антара аль-Абси, известного по прозвищу Человек-паук. Трагедия произошла в южной провинции Эд-Дали, где спортсмен сорвался в наполненный сернистыми водами кратер вулкана Дамт, передает Zakon.kz.

Об этом написало издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.


"Тело скалолаза Аль-Абси было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения во время восхождения", – заявила служба гражданской обороны.

Популярность в социальных сетях альпинист завоевал благодаря экстремальным видеороликам. Аль-Абси покорял опасные горные вершины без какого-либо снаряжения, страховки и даже босиком – именно за этот уникальный стиль он и получил свое прозвище.

Ранее сообщалось, что вулкан в Антарктиде выбрасывает в воздух золото на 2 млн тенге в день.

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Канат Болысбек
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