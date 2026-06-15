#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Бобры против наводнений: в Лондоне нашли неожиданное решение проблемы

Бобры спасли район Лондона от многолетних наводнений, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 08:56 Фото: pixabay
В районе Райских полей в Эйлинге природные "инженеры" – бобры – помогли остановить регулярные наводнения, от которых местные жители страдали с 1970-х годов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indepedent, животных выпустили в парк в октябре 2023 года в рамках экологического проекта. Менее чем за год несколько бобров построили систему плотин и сформировали сеть заболоченных участков, которые стали задерживать и перераспределять поток воды.

По словам специалистов, бобровые плотины превратили территорию в своего рода природную "губку", которая удерживает большие объемы воды и снижает риск затоплений жилых районов, дорог и станций метро.

Местные власти отмечают, что впервые за много лет во время сильных дождей район и ближайшая станция метро остались сухими. Проект также улучшил экологию территории – в водоем вернулась рыбы, увеличилось количество птиц и других животных, а сам парк стал популярным среди жителей.

Ранее сообщалось, что Китай взбудоражили "шпионские черепахи и рыбы".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Атырау, зловоние, вредные испарения
18:21, 12 июля 2024
В Атырау нашли "виновника" зловония
Наводнение
12:50, 16 февраля 2025
Америка тонет из-за наводнения
Аляска, ледниковое наводнение, эвакуация
18:42, 12 августа 2025
Жителей Аляски оповестили об угрозе ледникового наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шон О'Мэлли победил нокаутом Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме
08:48, Сегодня
Шон О'Мэлли победил нокаутом Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме
Борьба за Итоговый турнир WTA: Елена Рыбакина остаётся в тройке лучших теннисисток мира
08:28, Сегодня
Борьба за Итоговый турнир WTA: Елена Рыбакина остаётся в тройке лучших теннисисток мира
Опубликован рейтинг WTA
08:10, Сегодня
Рыбакина сохранила второе место в рейтинге WTA после вылета с турнира в Лондоне
Маурисио Руффи нокаутировал Майкла Чендлера на турнире UFC Freedom 250
07:54, Сегодня
Маурисио Руффи нокаутировал Майкла Чендлера на турнире UFC Freedom 250
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: