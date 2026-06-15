Бобры против наводнений: в Лондоне нашли неожиданное решение проблемы

В районе Райских полей в Эйлинге природные "инженеры" – бобры – помогли остановить регулярные наводнения, от которых местные жители страдали с 1970-х годов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indepedent, животных выпустили в парк в октябре 2023 года в рамках экологического проекта. Менее чем за год несколько бобров построили систему плотин и сформировали сеть заболоченных участков, которые стали задерживать и перераспределять поток воды.

По словам специалистов, бобровые плотины превратили территорию в своего рода природную "губку", которая удерживает большие объемы воды и снижает риск затоплений жилых районов, дорог и станций метро.

Местные власти отмечают, что впервые за много лет во время сильных дождей район и ближайшая станция метро остались сухими. Проект также улучшил экологию территории – в водоем вернулась рыбы, увеличилось количество птиц и других животных, а сам парк стал популярным среди жителей.

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