Бобры против наводнений: в Лондоне нашли неожиданное решение проблемы
Как пишет Indepedent, животных выпустили в парк в октябре 2023 года в рамках экологического проекта. Менее чем за год несколько бобров построили систему плотин и сформировали сеть заболоченных участков, которые стали задерживать и перераспределять поток воды.
По словам специалистов, бобровые плотины превратили территорию в своего рода природную "губку", которая удерживает большие объемы воды и снижает риск затоплений жилых районов, дорог и станций метро.
Местные власти отмечают, что впервые за много лет во время сильных дождей район и ближайшая станция метро остались сухими. Проект также улучшил экологию территории – в водоем вернулась рыбы, увеличилось количество птиц и других животных, а сам парк стал популярным среди жителей.
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