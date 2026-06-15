Последний пост оказался трагическим пророчеством: девушку бросили с тарзанки без страховки

Утром 13 апреля 2026 года в Лимейре (штат Сан-Паулу, Бразилия) произошел ужасный инцидент, запись которого распространяют по мировым соцсетям. Девушка прыгнула с тарзанки без прикрепленного страховочного троса с высоты более 40 метров, сообщает Zakon.kz.

21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас приняла позу супермена, когда двое мужчин буквально сбросили ее с моста. Спустя мгновения люди, стоявшие на мосту, поняли, что произошло: на видео слышны крики: "Люди, трос!" и "Ребята, трос!". По словам свидетелей, сотрудники компании попросту забыли прикрепить страховочный трос к девушке.

Пострадавшей пытались помочь прибывшие сотрудники экстренной медпомощи, но она погибла.

В последние часы жизни девушка, работавшая профессиональным инструктором в тренажерном зале, делилась эмоциями о предстоящем мероприятии. В Instagram около 7:30 утра по местному времени Мария выложила фото с местом прыжка с тарзанки, сопроводив подписью: "Кто был тем сумасшедшим, который позволил мне прыгнуть с моста?"

Это было ее последнее послание. Похоже, что последние секунды жизни девушка тоже сняла на камеру – в ее руке на видео видна камера GoPro. Но она, как пишет LADbible, впоследствии пропала.

Попытку исчезнуть предприняли и работники компании, предоставляющей услуги банджи-джампинга. Они якобы пытались скрыться в парке неподалеку. Но их задержали. Арестованы трое человек. По данным полиции, им будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Ранее популярный альпинист, покорявший опасные горные вершины без какого-либо снаряжения, страховки и босиком, погиб в жерле вулкана.