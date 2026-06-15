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Мир

Парадокс Саудовской Аравии: зачем утопающая в песке страна скупает его по миру

песок, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:39 Фото: pixabay
Саудовская Аравия ассоциируется с бескрайними песчаными дюнами, нефтью и футуристическими проектами вроде города-зеркала The Line. Но за фасадом этого строительного бума скрывается поразительный парадокс: крупнейшая пустынная держава вынуждена ввозить строительный песок, сообщает Zakon.kz.

Зачем же крупнейшей нефтяной державе покупать песок, когда повсюду дюны? Причина в форме. Для бетона правильный песок – это не тот, который заполняет дюну, а тот, который может обеспечить хорошее сцепление.

Зерна песка, сформированные реками, карьерами, озерами и морским дном, часто имеют более шероховатые края и смешанные размеры, что помогает им лучше уплотняться в бетоне. Пустынный песок не такой. Ветер переносит песчинки, подбрасывает их и постоянно трет друг о друга. Со временем песчинки становятся гладкими, округлыми и слишком однородными, чтобы хорошо работать в обычном конструкционном бетоне.

Разница в форме песка в конечном итоге имеет значение внутри стены, моста или башни. В отдельном исследовании, проведенном Харбинским технологическим институтом, было установлено, что увеличение доли пустынного песка приводит к увеличению количества мельчайших пор и, как правило, к снижению прочности бетона по мере повышения уровня его замены.

В импорте песка в Саудовскую Аравию свою нишу заняла Австралия. У нее есть месторождения, которые можно добывать, сортировать, транспортировать и продавать на рынки, нуждающиеся в определенных сортах песка. Австралия в импорте Саудовской Аравии в 2023 году природного песка (за исключением металлосодержащих песков) была указана в качестве поставщика с объемом продаж в 138 600 долларов, уступая Китаю, Турции, Испании и США в этой конкретной категории.

Эта цифра может казаться небольшой и не являться доказательством того, что все строительные площадки в Саудовской Аравии зависят от Австралии. Но это наглядный пример более масштабного факта – в пустынной стране может быть много песка, но при этом его может не хватать строителям, пишет Ecoticias.

Для Саудовской Аравии вопрос о песке приобретает все большее значение, потому что она вкладывает огромные средства в строительство. В комплекс крупных проектов входят дороги, отели, инженерные сети, жилые дома, порты и общественные пространства. Каждый из них так или иначе опирается на бетон, даже если окончательный дизайн выглядит футуристично.

Парадокс Саудовской Аравии – лишь одна составляющая гораздо более масштабной проблемы. В мае 2026 года Программа ООН по окружающей среде предупредила, что мировой спрос на песок превышает устойчивые поставки. Агентство заявило, что мир использует около 55 миллиардов тонн песка в год и что использование песка только для строительства может увеличиться на целых 45% к 2060 году.

Проблема в том, что полезный песок часто находится в живых, а не пустых местах. Его перемещают реки. Побережья используют его в качестве буфера. Морские местообитания зависят от него, а люди зависят от этих местообитаний в плане рыболовства, чистой воды, туризма и защиты от штормов. Песок, оставленный в экосистемах, поддерживает водную безопасность, продовольственные системы, средства к существованию, жилье и территориальную целостность.

А чрезмерная добыча ресурсов в этих местах может оставить шрамы. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предупреждает, что добыча ресурсов из рек, побережий и морских экосистем может способствовать эрозии, проникновению соленой воды в водоносные горизонты, снижению защиты от штормов и нанесению ущерба биоразнообразию. Последствия могут проявиться далеко за пределами блестящей башни, для строительства которой был использован бетон.

Есть ли альтернативы речному песку

Существуют альтернативы, но ни одна из них не является простым переходом. Искусственный песок получают путем дробления породы до более угловатых зерен. Также переработанный бетон может превратить отходы строительства обратно в заполнитель. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) включила щебень и переработанные строительные и демонтажные материалы в список вариантов, которые могут снизить нагрузку на природный песок.

Саудовская Аравия уже тестирует отдельные элементы этого циклического подхода. Это не превратит дюнный песок в идеальный бетон для высотных зданий в одночасье, но может предотвратить превращение старого бетона в бесполезный щебень.

Еще одна страна остро нуждается в песке. Португалия добывает песок, чтобы спасать популярные пляжи от погребения под водой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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