Мужчина пытался открыть дверь самолета на высоте 9 км по пути к своему ребенку
Фото: unsplash
Во время полета из Малайзии в Индию 36-летний Джамшир Атаникал попытался на высоте в 9 000 м открыть люк аварийного выхода самолета, потому что ему "так захотелось", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на издание The Sun, на видеоролике, размещенном в Сети видно, как персонал борется с мужчиной на глазах у перепуганных пассажиров.
По данным издания, при попытке открыть люк Атаникал угрожал окружающим.
В итоге члены экипажа и другие путешественники скрутили дебошира, его руки связали пластиковыми стяжками. После этого дебошира арестовали.
Он летел домой, чтобы увидеть своего новорожденного ребенка.
Ранее мы писали о том, что в Перу разбился туристический самолет: погибли 13 человек.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript