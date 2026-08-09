Мужчина пытался открыть дверь самолета на высоте 9 км по пути к своему ребенку

Во время полета из Малайзии в Индию 36-летний Джамшир Атаникал попытался на высоте в 9 000 м открыть люк аварийного выхода самолета, потому что ему "так захотелось", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на издание The Sun , на видеоролике, размещенном в Сети видно, как персонал борется с мужчиной на глазах у перепуганных пассажиров.





По данным издания, при попытке открыть люк Атаникал угрожал окружающим.

В итоге члены экипажа и другие путешественники скрутили дебошира, его руки связали пластиковыми стяжками. После этого дебошира арестовали.

Он летел домой, чтобы увидеть своего новорожденного ребенка.

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