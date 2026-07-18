Поездка к сыну закончилась убийством: россиянина подозревают в расправе и сожжении отца
Как сообщили в Следственном комитете, 18 июля 2026 года в полицию обратилась женщина, сообщившая об исчезновении мужа. По ее словам, он отправился в гости к сыну, после чего оба перестали выходить на связь.
Следователи совместно с сотрудниками полиции восстановили маршрут передвижения пропавших по записям камер видеонаблюдения. Установлено, что мужчина вошел в квартиру сына на улице Палехской и больше из нее не выходил.
По данным следствия, сын позже вынес из квартиры несколько крупногабаритных сумок, сел в автомобиль и уехал в сторону Владимирской области. Во время осмотра квартиры криминалисты обнаружили скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали на территории Владимирской области. По предварительной информации, после убийства отца он вывез его тело и сжег в лесополосе.
Ранее россиянка призналась в убийстве пятилетней дочери.