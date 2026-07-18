Поездка к сыну закончилась убийством: россиянина подозревают в расправе и сожжении отца

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отца. По версии следствия, после преступления он вывез тело в лесополосу во Владимирской области и сжег его, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Следственном комитете, 18 июля 2026 года в полицию обратилась женщина, сообщившая об исчезновении мужа. По ее словам, он отправился в гости к сыну, после чего оба перестали выходить на связь.

Следователи совместно с сотрудниками полиции восстановили маршрут передвижения пропавших по записям камер видеонаблюдения. Установлено, что мужчина вошел в квартиру сына на улице Палехской и больше из нее не выходил.

Фото: СК Москвы

По данным следствия, сын позже вынес из квартиры несколько крупногабаритных сумок, сел в автомобиль и уехал в сторону Владимирской области. Во время осмотра квартиры криминалисты обнаружили скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови.

Фото: СК Москвы

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали на территории Владимирской области. По предварительной информации, после убийства отца он вывез его тело и сжег в лесополосе.

Ранее россиянка призналась в убийстве пятилетней дочери.