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Мир

Поездка к сыну закончилась убийством: россиянина подозревают в расправе и сожжении отца

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:49 Фото: unsplash
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отца. По версии следствия, после преступления он вывез тело в лесополосу во Владимирской области и сжег его, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Следственном комитете, 18 июля 2026 года в полицию обратилась женщина, сообщившая об исчезновении мужа. По ее словам, он отправился в гости к сыну, после чего оба перестали выходить на связь.

Следователи совместно с сотрудниками полиции восстановили маршрут передвижения пропавших по записям камер видеонаблюдения. Установлено, что мужчина вошел в квартиру сына на улице Палехской и больше из нее не выходил.

подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:49

Фото: СК Москвы

По данным следствия, сын позже вынес из квартиры несколько крупногабаритных сумок, сел в автомобиль и уехал в сторону Владимирской области. Во время осмотра квартиры криминалисты обнаружили скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови.

ванна, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 15:49

Фото: СК Москвы

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали на территории Владимирской области. По предварительной информации, после убийства отца он вывез его тело и сжег в лесополосе.

Ранее россиянка призналась в убийстве пятилетней дочери.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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