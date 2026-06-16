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Мир

Блогер MrBeast первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков на YouTube

MrBeast, ютубер, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:00 Фото: Instagram/mrbeast
28-летний Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, установил новый рекорд на платформе YouTube. Он стал первым индивидуальным автором в истории сервиса, чей канал преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Дональдсон начал вести канал на YouTube в феврале 2012 года в 13 лет под названием "MrBeast6000". Прорывным стал ролик 2017 года "подсчет до 100 000", который за несколько дней собрал десятки тысяч просмотров и принес ему широкую известность.

Уже в 2024 году его канал преодолел отметку в 300 млн подписчиков.

Основную аудиторию MrBeast составляет молодежь: около 40% подписчиков – подростки от 13 до 17 лет, еще 20% – пользователи от 18 до 24 лет.

В июне 2026 года он установил абсолютный исторический рекорд, став первым создателем контента, чей основной канал преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков.

Его видеоролики известны огромными бюджетами, масштабными челленджами и раздачей миллионов долларов случайным людям.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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