Супруг продал жену 120 мужчинам и отделался 4 годами тюрьмы

В Швеции осудили 61-летнего мужчину за принуждение жены к оказанию сексуальных услуг. Его признали виновным в попытке изнасилования, сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, нападении и угрозах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на местный телеканал SVT , муж начал принуждать жену к интиму с незнакомцами на их ферме в Крамфорсе в 2022 году и прекратил это только после ее обращения в полицию в октябре 2025 года.

По данным суда, мужчина на постоянной основе накачивал жену наркотиками и следил за своей жертвой через камеры домашнего наблюдения. Также он регулярно грозился облить супругу бензином, поджечь и отрезать ей пальцы. В конце концов женщина не выдержала, сбежала от мужа и вызвала полицию.

Суд установил, что фигурант "безжалостно эксплуатировал" и контролировал потерпевшую, побуждал ее совершать половые акты, транслируя их в сети.

Его приговорили к 4 годам и 5 месяцам тюремного заключения. Помимо этого, осужденный обязан выплатить пострадавшей денежную компенсацию.

Из 120 мужчин, совершивших сексуализированное насилие, обвинения предъявили только 29 фигурантам. 28 из них признали виновными в приобретении сексуальных услуг; двоих лишили свободы, остальные получили условные сроки.

Ранее сообщалось, что женщина продала двухмесячного ребенка бездетной паре за 250 тысяч тенге.