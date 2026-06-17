Супруг продал жену 120 мужчинам и отделался 4 годами тюрьмы
Как пишет Газета.ru со ссылкой на местный телеканал SVT, муж начал принуждать жену к интиму с незнакомцами на их ферме в Крамфорсе в 2022 году и прекратил это только после ее обращения в полицию в октябре 2025 года.
По данным суда, мужчина на постоянной основе накачивал жену наркотиками и следил за своей жертвой через камеры домашнего наблюдения. Также он регулярно грозился облить супругу бензином, поджечь и отрезать ей пальцы. В конце концов женщина не выдержала, сбежала от мужа и вызвала полицию.
Суд установил, что фигурант "безжалостно эксплуатировал" и контролировал потерпевшую, побуждал ее совершать половые акты, транслируя их в сети.
Его приговорили к 4 годам и 5 месяцам тюремного заключения. Помимо этого, осужденный обязан выплатить пострадавшей денежную компенсацию.
Из 120 мужчин, совершивших сексуализированное насилие, обвинения предъявили только 29 фигурантам. 28 из них признали виновными в приобретении сексуальных услуг; двоих лишили свободы, остальные получили условные сроки.
Ранее сообщалось, что женщина продала двухмесячного ребенка бездетной паре за 250 тысяч тенге.