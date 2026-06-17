Четыре тонны змей: в США поставили рекорд по борьбе с питонами
Как пишет The Seattle Times, этот показатель стал новым этапом в борьбе с инвазивными змеями, которые считаются одной из главных угроз экосистеме Эверглейдс из-за их способности охотиться на местных млекопитающих, птиц и других животных.
По данным исследователей, с ноября 2025 по апрель 2026 года в округе Коллиер на территории площадью около 200 квадратных миль было поймано 177 питонов общим весом более восьми тысяч фунтов. В среднем самки весили около 95 фунтов, а самая крупная особь достигала 17 футов в длину и весила 153 фунта.
Ученые отмечают, что использовали метод радио-телеметрии и "разведчиков" – помеченных самцов, позволяющих находить крупных самок до периода откладки яиц. За сезон также было уничтожено более 4,1 тыс. яиц питонов.
С 2013 года программа по контролю популяции питонов позволила изъять около 1750 особей общим весом более 53 тыс. фунтов. Специалисты подчеркивают, что систематическое удаление змей постепенно снижает их размножение и нагрузку на экосистему региона.
Ранее сообщалось, что мальчик предотвратил ЧП, заметив ядовитую змею в детсаду.