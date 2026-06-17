Четыре тонны змей: в США поставили рекорд по борьбе с питонами

В Южной Флориде в ходе последнего сезона размножения из экосистемы было удалено около четырех тонн инвазивных бирманских питонов, что стало рекордом для Conservancy of Southwest Florida, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Seattle Times, этот показатель стал новым этапом в борьбе с инвазивными змеями, которые считаются одной из главных угроз экосистеме Эверглейдс из-за их способности охотиться на местных млекопитающих, птиц и других животных.

По данным исследователей, с ноября 2025 по апрель 2026 года в округе Коллиер на территории площадью около 200 квадратных миль было поймано 177 питонов общим весом более восьми тысяч фунтов. В среднем самки весили около 95 фунтов, а самая крупная особь достигала 17 футов в длину и весила 153 фунта.

Ученые отмечают, что использовали метод радио-телеметрии и "разведчиков" – помеченных самцов, позволяющих находить крупных самок до периода откладки яиц. За сезон также было уничтожено более 4,1 тыс. яиц питонов.

С 2013 года программа по контролю популяции питонов позволила изъять около 1750 особей общим весом более 53 тыс. фунтов. Специалисты подчеркивают, что систематическое удаление змей постепенно снижает их размножение и нагрузку на экосистему региона.

Ранее сообщалось, что мальчик предотвратил ЧП, заметив ядовитую змею в детсаду.