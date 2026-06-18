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Мир

Вернулся домой, а там голые стены: нелепая ошибка лишила мужчину всего имущества

ремонт квартиры , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 01:14 Фото: magnific
Курьезный и одновременно шокирующий инцидент произошел в китайском городе Уси: строители перепутали этажи и случайно до основания разрушили чужую квартиру, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Mothership, владелец квартиры 403 на четвертом этаже жилого комплекса нанял компанию для капитального ремонта своей квартиры. На первом этапе рабочие должны были полностью демонтировать ее, разобрать навесной потолок, шкафы, перегородки, ванную комнату и кухню.

Прораб отправил рабочих на объект и сказал, что ключ будет лежать под ковриком у двери. Однако рабочие перепутали этажи и остановились на третьем. Под ковриком квартиры 303 они нашли ключ.

"Так как планировка и отделка квартир совпадали, рабочие не заметили ошибку и полностью демонтировали помещение. Хозяин разрушенной квартиры приехал только на следующий день и сразу же обратился в полицию. Помимо прочего, рабочие выбросили всю его мебель и другие вещи", – говорится в сообщении.

Когда выяснилось, что произошло недоразумение, хозяин квартиры 303 обратился в суд. В ходе разбирательства было решено, что ответственность лежит на рабочих, которые не проверили номер квартиры.

Прораба признали виновным в халатности. В итоге владелец квартиры согласился на компенсацию в размере 11 тысяч юаней (почти 800 тысяч тенге).

Ранее мы писали о том, как охладить дом летом без кондиционера: трюк, который используют в Греции.

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Канат Болысбек
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