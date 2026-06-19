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Мир

В Париже нашли неизвестную рукопись Моцарта: почти 250 лет она пролежала среди анонимных нот

Вольфганг Амадей Моцарт, классическая музыка, музыка, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:42 Фото: wikimedia
Манускрипт представляет собой тетрадь из 44 страниц, где сохранились материалы, связанные с уроками композиций, которые композитор давал французской арфистке Мари-Луизе-Филиппине де Гин. В рукописи также содержатся семь произведений для флейты и арфы, сообщает Zakon.kz.

Документ нашли в феврале 2026 года во время работы с анонимными музыкальными архивами XVIII века. Специалисты обратили внимание на характерный почерк, который позже идентифицировали как принадлежащий Моцарту, об этом объявила Национальная библиотека Франции.

"Исследователи связывают находку с парижским периодом жизни композитора – временем, когда он активно преподавал и работал по заказам местной аристократии. По версии историков, рукопись могла попасть в библиотечные фонды после конфискации имущества семьи де Гин во время Французской революции и с тех пор оставалась без атрибуции", – говорится в сообщении.

Уже 21 июня этого года найденные произведения впервые исполнят публично в Париже. Концерт пройдет в Овальном зале Национальной библиотеки Франции, а запись позже прозвучит в эфире France Musique.

Ранее сообщалось, что в Мангистау археологи нашли целый кувшин, который был изготовлен местными мастерами в VI веке.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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