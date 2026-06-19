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Мир

Ушел из жизни создатель саундтрека легендарной игры Doom Бобби Принс

Умер композитор культовой игры Doom Бобби Принс, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 00:30 Фото: pixabay
Умер американский композитор и звукорежиссер Бобби Принс, чья музыка стала неотъемлемой частью культовых видеоигр 1990-х годов. Ему был 81 год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Legacy, о смерти музыканта сообщили его родственники. Принс скончался 16 июня 2026 года. За свою жизнь он успел пройти службу в армии США, поработать консультантом и юристом, а затем стал одним из пионеров музыкального оформления видеоигр.

Мировую известность ему принесли саундтреки и звуковой дизайн для таких игр, как Doom, Doom II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad и Duke Nukem 3D. Его работы оказали огромное влияние на развитие игровой индустрии и стали узнаваемыми для нескольких поколений геймеров.

В 2006 году Принс был удостоен премии за вклад в индустрию видеоигр. А в 2026 году саундтрек к оригинальной игре Doom был включен в архив Библиотека Конгресса США для сохранения как части культурного наследия страны.

Семья композитора отметила, что близкие будут помнить его не только как талантливого музыканта, но и как человека, отличавшегося добротой, чувством юмора и преданностью родным.

Ранее сообщалось, что умерла звезда "Лило и Стич" и "Звонка" Дэвей Чейз.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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