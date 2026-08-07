Кровавый инцидент в Чехии: нападавшего нашли тяжело раненым

В чешском городе Танвальд четыре человека пострадали в результате нападения с ножом. Трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, еще одна женщина отделалась легкими травмами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Novinky, инцидент произошел днем 8 августа в одном из жилых домов на улице Горска. На место прибыли экстренные службы, а двух наиболее тяжелых пациентов доставили в больницы на вертолетах. Еще одного пострадавшего отвезли на машине скорой помощи.

Полиция вскоре задержала подозреваемого и сообщила, что угрозы для жителей больше нет. По предварительным данным, он также получил тяжелые ранения и оказался среди госпитализированных. Обстоятельства, при которых он был ранен, пока не раскрываются.

Правоохранители продолжают расследование и пообещали предоставить дополнительную информацию после проведения необходимых следственных действий.

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