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Мир

Кровавый инцидент в Чехии: нападавшего нашли тяжело раненым

Нападавший ранил нескольких человек и сам попал в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 01:05 Фото: magnific.com
В чешском городе Танвальд четыре человека пострадали в результате нападения с ножом. Трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, еще одна женщина отделалась легкими травмами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Novinky, инцидент произошел днем 8 августа в одном из жилых домов на улице Горска. На место прибыли экстренные службы, а двух наиболее тяжелых пациентов доставили в больницы на вертолетах. Еще одного пострадавшего отвезли на машине скорой помощи.

Полиция вскоре задержала подозреваемого и сообщила, что угрозы для жителей больше нет. По предварительным данным, он также получил тяжелые ранения и оказался среди госпитализированных. Обстоятельства, при которых он был ранен, пока не раскрываются.

Правоохранители продолжают расследование и пообещали предоставить дополнительную информацию после проведения необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что жестокое нападение на школьника в Актау попало на видео.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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