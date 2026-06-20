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Мир

Пламя охватило популярный курорт в Доминикане: тысячи туристов спасались от огня

пожар на курорте, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 01:53 Фото: скриншот видео
На популярном курорте Байяибе в Доминикане произошел крупный пожар в гостиничном комплексе, в результате которого погибла туристка из Италии. Из-за чрезвычайной ситуации были эвакуированы около 1,7 тыс. отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, жертвой пожара стала 46-летняя гражданка Италии Франческа Валентино. По данным экстренных служб, еще три человека были госпитализированы, а шестерым медицинская помощь была оказана на месте. Среди пострадавших оказались гости отеля, посетители и сотрудники спасательных служб.

Возгорание произошло в отеле Viva Wyndham Dominicus Beach. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как густой черный дым поднимается над побережьем Карибского моря, а огонь быстро охватывает крышу здания.

По предварительной информации, стремительному распространению пламени способствовали сильный ветер и наличие в конструкции крыши легковоспламеняющихся элементов из пальмовых материалов. В настоящее время причины пожара продолжают выяснять специалисты.

Огонь удалось взять под контроль, а постояльцев разместили в соседних гостиницах. При этом расположенный неподалеку отель Viva Wyndham Dominicus Palace не пострадал. Власти подчеркнули, что туристическая инфраструктура Байяибе продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что работница отеля на популярном курорте оказалась охотницей за драгоценностями.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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