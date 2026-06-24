22-летний казахстанец избил отца и похвастался этим в соцсетях

В Северо-Казахстанской области 22-летний мужчина избил собственного отца. Страшный инцидент произошел в селе Бирлик района Шал акына, сообщает Zakon.kz.

Известно, что все издевательства подозреваемый снимал на телефон и позже опубликовал в социальных сетях.

Также выяснилось, что проделывал он все это, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как отмечено в сюжете "Седьмого канала", полиция провела проверку и задержала сына, но ответственности он не понес.

67-летний пострадавший отказался писать на него заявление, заявив, что не имеет претензий.

"Сотрудниками отдела полиции района Шал акына были установлены участники инцидента. Ими оказались 22-летний житель села Бирлик, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, и его 67-летний отец. Отец претензий к сыну не имеет, а на лице нету никаких у него следов от побоев. В судебной экспертизе пожилой мужчина отказался". Пресс-секретарь ДП СКО, Адемау Мендыбаева

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