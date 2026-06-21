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Мир

Пакистанцы жестоко изнасиловали туристку на глазах у ее детей

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 08:55 Фото: unsplash
В сентябре 2020 года 32-летняя француженка пакистанского происхождения, имя которой не разглашается, ехала в позднее время со своими двумя детьми по автомагистрали Сиалкот – Лахор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", когда в машине закончилось топливо, женщина остановилась на обочине. Она позвонила родственникам из местного города. Они посоветовали ей обратиться в экстренные службы и выехали на помощь.

Француженка заперла двери автомобиля, но это не защитило ее от двух пакистанцев в возрасте около 30-35 лет – Абида Малхи и Шафката Али. Они разбили окно и, угрожая пистолетом, надругались над женщиной в поле у дороги на глазах у ее детей. После этого насильники забрали у туристки деньги, ювелирные изделия, банковские карты и скрылись.

Насильники, Абида Малхи и Шафката Али, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 08:55

Фото: Punjab Police

Их искали несколько дней. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что образцы ДНК, взятые на месте преступления, совпадают с профилями задержанных.

Изнасилование туристки вызвало гнев у жителей Пакистана. Изучив обстоятельства произошедшего, стражи правопорядка установили, что Малхи и Али нарушили несколько статей Уголовного кодекса Пакистана и закон о борьбе с терроризмом 1997 года.

В итоге 20 марта 2021 года антитеррористический суд приговорил их к смертной казни, пожизненному заключению и нескольким тюремным срокам.

Осужденные пытались оспорить это решение. Насильники посчитали решение суда слишком суровым и "противоречащим устоявшимся принципам права". В июне 2026 года коллегия Высокого суда Лахора (высшая судебная инстанция пакистанской провинции Пенджаб) отклонила апелляции Малхи и Али и оставила в силе смертный приговор.

Решение Высокого суда Лахора в числе прочих прокомментировал миллиардер Илон Маск. Он написал: "Браво, Пакистан! Вот что мы должны делать на Западе".

Массовые протесты не прошли бесследно и для властей Пакистана: в декабре того же года в стране приняли новые законы об изнасиловании, предусматривающие ускоренный судебный процесс и более суровое наказание.

Ранее путешественников предупредили об опасных схемах обмана в Китае.

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Аксинья Титова
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