Армянский магнат хочет воздвигнуть самую большую в мире статую Иисуса близ Еревана – получится ли у него?
Сам проект статуи он называет "визитной карточкой Армении" и связывает его с идеей, что христианство должно стать международным брендом страны. Он рассчитывает, что монумент будет заметен из Еревана и привлечет массовый туризм – до 10 миллионов посетителей в год. Также он говорит о поддержке более широкого идеологического тренда, где религия переплетается с национализмом и консервативной политикой, упоминая, в том числе, правые движения на Западе, пишет The Guardian.
Однако проект вызывает серьезное сопротивление. Армянская Апостольская церковь выступает против, утверждая, что традиционно армянское христианство выражается через монастыри, церкви и хачкары, а не через гигантские статуи в стиле западных монументов. Экологи также предупреждают о возможном ущербе горному ландшафту.
Политический контекст тоже напряженный. Партия Царукяна "Процветающая Армения" на недавних выборах не преодолела проходной барьер, а сам он оказался в центре давления со стороны властей Никола Пашиняна, который ведет курс против старой олигархической системы.
Несмотря на это, Царукян продолжает продвигать проект. Статуя уже частично строится, но процесс идет медленно: крупные части конструкции собирают на строительной площадке, после чего их планируют транспортировать на вершину горы и установить на месте.
Параллельно он развивает еще один амбициозный проект – гигантский "Ноев ковчег", который должен включать музей, отель и кафе. Оба проекта он описывает как "священные" и как способ вписать свое имя в историю.
В марте попытка нападения на Никола Пашиняна в церкви попала на видео.