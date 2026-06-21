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Мир

Армянский магнат хочет воздвигнуть самую большую в мире статую Иисуса близ Еревана – получится ли у него?

Иисус, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 13:42 Фото: magnific
Армянский бизнесмен и политик Гагик Царукян, один из самых богатых и заметных олигархов страны, продвигает проект строительства гигантской статуи Иисуса на горе Хатис недалеко от Еревана. Высота монумента должна составить около 101 метра, сообщает Zakon.kz.

Сам проект статуи он называет "визитной карточкой Армении" и связывает его с идеей, что христианство должно стать международным брендом страны. Он рассчитывает, что монумент будет заметен из Еревана и привлечет массовый туризм – до 10 миллионов посетителей в год. Также он говорит о поддержке более широкого идеологического тренда, где религия переплетается с национализмом и консервативной политикой, упоминая, в том числе, правые движения на Западе, пишет The Guardian.

Однако проект вызывает серьезное сопротивление. Армянская Апостольская церковь выступает против, утверждая, что традиционно армянское христианство выражается через монастыри, церкви и хачкары, а не через гигантские статуи в стиле западных монументов. Экологи также предупреждают о возможном ущербе горному ландшафту.

Политический контекст тоже напряженный. Партия Царукяна "Процветающая Армения" на недавних выборах не преодолела проходной барьер, а сам он оказался в центре давления со стороны властей Никола Пашиняна, который ведет курс против старой олигархической системы.

Несмотря на это, Царукян продолжает продвигать проект. Статуя уже частично строится, но процесс идет медленно: крупные части конструкции собирают на строительной площадке, после чего их планируют транспортировать на вершину горы и установить на месте.

Параллельно он развивает еще один амбициозный проект – гигантский "Ноев ковчег", который должен включать музей, отель и кафе. Оба проекта он описывает как "священные" и как способ вписать свое имя в историю.

В марте попытка нападения на Никола Пашиняна в церкви попала на видео.

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Айсулу Омарова
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13:42, Сегодня
Армянский магнат хочет воздвигнуть самую большую в мире статую Иисуса близ Еревана – получится ли у него?
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