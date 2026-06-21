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Мир

Президент Боливии ввел ЧП и направил армию против протестующих

протестующие, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 14:27 Фото: magnific
Президент Боливии Родриго Пас объявил 90-дневное чрезвычайное положение и направил армию и полицию для демонтажа антиправительственных блокпостов, которые уже несколько недель парализуют страну, сообщает Zakon.kz.

Более шести недель профсоюзы, представители коренных народов и фермеры, выращивающие коку, проводят протесты по всей стране, перекрывают дороги и возводят баррикады из обломков, бревен и мусора. Они выступают против экономического курса правительства и требуют политических изменений.

Из-за блокад в крупных городах возник дефицит топлива, продовольствия и медикаментов. Экономика несет значительные потери, а кризис усиливает давление на правительство, пришедшее к власти менее года назад.

После обращения президента силовики начали операцию по расчистке дорог: в Эль-Альто были замечены колонны военных и полиции, а бульдозеры приступили к сносу баррикад, пишет The Guardian 21 июня 2026 года.

Часть жителей поддержала разблокировку и возвращение нормальной работы транспорта. Однако протесты продолжаются, и более 40 блокпостов по всей стране все еще сохраняются.

Власти заявляют, что действуют для восстановления порядка и обеспечения доступа к базовым услугам. Протестующие, в свою очередь, настаивают на отставке президента и пересмотре реформ.

Отдельно на фоне кризиса звучат обвинения в адрес бывшего президента Эво Моралеса, которого власти называют одним из возможных организаторов протестов. Он эти обвинения отвергает.

В феврале текущего года самолет с деньгами рухнул на оживленную трассу в Боливии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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