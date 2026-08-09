Необычный поступок слона в Китае попал на видео: пользователи спорят о его мотиве
Согласно данным Free Press Journal, во время прогулки одного из слонов зацепил зарядный кабель, который обвился вокруг его ноги. Другое животное подошло к станции, после чего опрокинуло оборудование.
Кадры вызвали бурное обсуждение среди пользователей. Одни решили, что слон пытался защитить сородича, другие предположили, что животное просто исследовало незнакомый предмет и убедилось, что тот неустойчив.
Некоторые комментаторы также отметили высокий интеллект слонов и способность этих животных помогать друг другу.
В итоге необычная встреча стала еще одним поводом обсудить поведение диких слонов, обитающих в Юньнани.
Baby elephant snagged by a charging cable in Yunnan's Puer and its mama elephant knocks over the charging post in rage. pic.twitter.com/cNSVoNmR15— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 8, 2026
Ранее сообщалось, что загадочная смерть десятков слонов вызвала тревогу в Кении.