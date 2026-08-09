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Мир

Необычный поступок слона в Китае попал на видео: пользователи спорят о его мотиве

Необычный поступок слона попал на видео: пользователи спорят о его мотиве, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 01:53 Фото: magnific.com
В китайской провинции Юньнань стадо диких слонов устроило необычную "разборку" с зарядной станцией. Инцидент произошел 6 августа на обочине дороги и быстро стал вирусным в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Free Press Journal, во время прогулки одного из слонов зацепил зарядный кабель, который обвился вокруг его ноги. Другое животное подошло к станции, после чего опрокинуло оборудование.

Кадры вызвали бурное обсуждение среди пользователей. Одни решили, что слон пытался защитить сородича, другие предположили, что животное просто исследовало незнакомый предмет и убедилось, что тот неустойчив.

Некоторые комментаторы также отметили высокий интеллект слонов и способность этих животных помогать друг другу.

В итоге необычная встреча стала еще одним поводом обсудить поведение диких слонов, обитающих в Юньнани.

Ранее сообщалось, что загадочная смерть десятков слонов вызвала тревогу в Кении.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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