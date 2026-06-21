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Мир

Иран отказался от совместной фотосессии и покинул переговоры с США

Иран отказался от совместной фотосессии и покинул переговоры с США, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 00:13 Фото: unsplash
Первый раунд переговоров между Ираном и США, прошедший в Швейцарии, начался с дипломатических разногласий. Встреча состоялась на курорте Бюргеншток и была посвящена обсуждению ключевых вопросов в рамках недавно подписанного меморандума, сообщает Zakon.kz.

По данным India Today, иранская делегация отказалась участвовать в запланированной совместной фотосессии с американскими представителями. Это стало первым признаком напряженности между сторонами еще до начала основных консультаций.

Ситуация обострилась после заявлений президента Дональда Трампа, который вновь допустил возможность военных действий против Тегерана. В знак протеста представители Ирана покинули место проведения переговоров.

Помимо Ирана и США, в переговорах приняли участие делегации Пакистана и Катара. Встреча проходит в рамках реализации недавно подписанного Исламабадского меморандума о взаимопонимании, который предусматривает развитие диалога между участниками.

Ранее была названа сумма, которую США потратили на конфликт с Ираном.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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