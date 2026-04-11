Делегации США и Ирана в Пакистане: чего ожидать от переговоров

11 апреля 2026 года американская и иранская делегации прибыли в Пакистан накануне запланированных переговоров, которые должны пройти на фоне обострения в регионе и сохраняющихся разногласий по ключевым вопросам, сообщает Zakon.kz.

Американскую сторону возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав делегации также входят спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Его сопровождают министр иностранных дел Аббас Арагчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан, глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, а также ряд членов парламента.

Ранее в пятницу Галибаф заявил, что две ранее согласованные меры – прекращение огня в Ливане и освобождение заблокированных иранских активов – "должны быть выполнены до начала переговоров". Израиль и США при этом отрицают, что прекращение огня распространяется на Ливан, пишет The Guardian.

Переговоры проходят на фоне угроз со стороны Дональд Трамп о возможных новых ударах в случае провала дипломатии. Он заявил, что у Ирана "нет козырей" и единственная причина, по которой страна "еще жива", – это переговоры. В интервью газете New York Post Трамп также сообщил, что США загружают военные корабли "лучшим оружием" на случай провала переговоров. "И если у нас не будет сделки, мы будем использовать его, и будем использовать его очень эффективно", – сказал он.

Тем временем Ливан и Израиль договорились встретиться во вторник в Вашингтоне для обсуждения прекращения огня и определения даты начала переговоров. Встреча пройдет при посредничестве США в Государственном департаменте.

По данным американской разведки, Китай готовится в ближайшие недели направить в Иран новые системы противовоздушной обороны, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в обращении к нации заявил, что предстоящие переговоры являются "решающими" и могут определить, удастся ли добиться устойчивого прекращения огня.

Иранская делегация прибыла в Исламабад накануне. Самолеты сопровождались пакистанскими истребителями при входе в воздушное пространство страны. Делегацию встретили командующий армией Асим Мунир и министр иностранных дел Ишак Дар.

После прибытия Галибаф заявил:

"Иран прибыл с благими намерениями, но не доверяет США. Иран готов к соглашению, если США представят подлинную сделку и признают права Ирана".

В свою очередь, Ишак Дар выразил надежду на конструктивные переговоры и подчеркнул, что Пакистан готов содействовать поиску долгосрочного решения.

Как сообщает Al Jazeera, ключевые вопросы переговоров будут определяться позицией Тегерана. Иран настаивает, что официальные переговоры могут начаться только после получения гарантий прекращения огня в Ливане и снятия санкций.

Тегеран также требует разблокировки активов, признания своих прав, компенсации ущерба от шестинедельной войны и вывода американских войск из региона. США, в свою очередь, готовы обсуждать смягчение санкций только в обмен на ограничения ядерной и ракетной программ Ирана.

Отдельным предметом разногласий остается Ормузский пролив: Иран настаивает на контроле и введении транзитных сборов, тогда как США требуют свободного прохода для судов.

Вашингтон и Израиль также добиваются существенного ограничения ракетного потенциала Ирана, однако Тегеран заявляет, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

Также Иран требует вывода американских боевых сил из региона, прекращения войны на всех фронтах и ​​приверженности принципу ненападения. Трамп пообещал сохранить военные активы на Ближнем Востоке до достижения мирного соглашения и предупредил о серьезной эскалации боевых действий в случае несоблюдения этого требования.



