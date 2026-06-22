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Мир

"Инопланетное вторжение": жители Бразилии получили тревожные оповещения от гражданской обороны

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 10:50 Фото: pexels
Порядка 30 млн жителей восьми штатов Бразилии получили на телефоны тревожные уведомления от системы гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

С вечера 19-го до утра 20 июня оповещения приходили на мобильные телефоны жителей Белу-Оризонти, Бразилиа, Кампо-Гранде, Куритиба, Рио-Бранко, Рио-де-Жанейро, Сальвадор и Сан-Паулу. В совокупности их население составляет приблизительно 30 миллионов человек. Помимо столиц штатов, оповещения были разосланы и в другие небольшие муниципалитеты в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Мату-Гросу-ду-Сул, пишет Agência Brasil.

На пресс-конференции национальный секретарь по гражданской защите и обороне Министерства интеграции и регионального развития Вольней Вольф пояснил, что была взломана система оповещения гражданской обороны, жители получили звуковые сигналы и несколько видов извещений, в том числе: "мизантропия" и "инопланетное вторжение".

"Девять сообщений были отправлены через систему Cell Broadcast и одно – через SMS", – сказал Вольф.

Технология Cell Broadcast используется системой оповещения гражданской обороны для отправки текстовых сообщений о стихийных бедствиях и экстремальных погодных явлениях непосредственно на мобильные телефоны людей, находящихся в зонах риска. Оповещения срабатывают, даже если телефоны стоят в беззвучном режиме.

Кто взломал систему, выясняло начатое расследование. Предполагается, что взлом произошел на платформе самой Национальной гражданской обороны, которая отвечает за рассылку оповещений.

13 июня в Бразилии произошло происшествие, потрясшее не только жителей страны, но и мировую общественность. Девушка прыгнула с тарзанки без страховочного троса. Ее последнее сообщение в соцсетях сочли пророчеством.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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