Умер бывший глава ФРС США Алан Гринспен – ему было 100 лет

Умер бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, которого называли "маэстро" мировой экономики. Один из самых влиятельных финансистов планеты почти два десятилетия определял денежно-кредитную политику Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

Экс-глава ФРС скончался 22 июня 2026 года в возрасте 100 лет. Об этом сообщила его супруга, журналистка NBC News Андреа Митчелл. По ее словам, причиной смерти легендарного экономиста стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Он умер у себя дома.

Гринспен возглавлял Федеральную резервную систему с 1987 по 2006 год. За это время он успел поработать при четырех президентах США – Рональде Рейгане, Джордже Буше-старшем, Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем.

В 1990-е годы под руководством Гринспена Соединенные Штаты пережили один из самых продолжительных периодов экономического роста в своей истории. Эксперты отмечали его способность удерживать инфляцию под контролем и принимать точные решения в периоды серьезных потрясений, включая биржевой крах 1987 года и кризис после терактов 11 сентября 2001 года.

При этом его наследие остается предметом споров. После мирового финансового кризиса 2007-2009 годов многие аналитики возложили часть ответственности на Гринспена из-за проводившейся им политики низких процентных ставок и дерегулирования финансового сектора. Позже сам экономист признавал отдельные ошибки в своих оценках.

Вдова похороненного Андреа Митчелл подчеркнула масштаб его личности.

"Он был человеком огромного масштаба, который помогал определять развитие американской экономики при президентах обеих партий", – говорится в ее заявлении.

Алан Гринспен родился 6 марта 1926 года в Нью-Йорке. До прихода в большую политику он занимался консалтингом и работал советником нескольких американских администраций. После ухода из ФРС он продолжил аналитическую деятельность и написал несколько бестселлеров по экономике и финансам.

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