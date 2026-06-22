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Мир

Мужчина горько пожалел о быстрой свадьбе, узнав о тайных долгах и болезнях жены

молодожены, супруг и супруга , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 23:54 Фото: magnific
В Китае брак 32-летнего мужчины разрушился всего через девять дней после свадьбы "вслепую". Заплатив за невесту миллионные суммы, новоиспеченный муж выяснил, что супруга скрыла от него огромные долги и проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, 32-летний мужчина по фамилию Гу, живущий в провинции Чжэцзян, по совету родителей нашел невесту при помощи брачного агентства.

Там ему посоветовали жениться на 30-летней женщине из провинции Шэньси. В анкете утверждалось, что у нее нет долгов, судимостей и серьезных заболеваний. Родители Гу решили, что нужно соглашаться.

!Свадьбу сыграли через три дня. Перед этим Гу и его будущая супруга ни разу не встречались и лишь пять минут общались по видеосвязи. Сваха взяла с семьи Гу 160 тысяч юаней (9,9 млн тенге) за оказанную услугу. Еще 100 тысяч юаней (6,2 млн тенге) пришлось потратить на традиционный выкуп за невесту, который берет семья девушки", - говорится в сообщении.

После свадьбы Гу обнаружил, что кредитная история его новой жены не так чиста, как утверждала сваха. Женщине предстояло выплатить банку долг бывшего ухажера, составлявший 100 тысяч юаней (6,2 млн тенге).

На следующий день она сообщила Гу о проблемах со здоровьем. Как выяснилось, женщина страдает от повышенного уровня печеночных ферментов и избыточного веса. При этом она заверила его, что это не помешает им завести детей.

Спустя девять дней после свадьбы Гу предложил развестись. Женщина сначала согласилась, но затем передумала и подала на него в суд, потребовав компенсацию величиной 50 тысяч юаней (3,1 млн тенге).

В иске она жалуется, что Гу хотел, чтобы она делала макияж, убиралась в доме и нашла работу, а развод вызвал у нее депрессию. Гу также судится с брачным агентством и пытается вернуть 160 тысяч юаней (9,9 млн тенге), которые он заплатил свахе.

Ранее сообщалось, что жених жестоко расстрелял тестя на свадьбе и остался на свободе.

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Канат Болысбек
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