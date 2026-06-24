Роналду побил сразу четыре исторических рекорда в матче со сборной Узбекистана

41-летний форвард Криштиану Роналду побил новый рекорд сборной Португалии по голам на чемпионатах мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, футболист оформил дубль в матче с командой Узбекистана (5:0) на групповом этапе ЧМ-2026, забив свои 9-й и 10-й голы на мировых первенствах.

Так Роналду превзошел достижение легенды сборной Португалии Эйсебио, забившего 9 мячей на ЧМ.

Также Роналду стал самым возрастным футболистом в истории (41 года и 138 дней), оформившим дубль в матче чемпионата мира. Так он побил рекорд аргентинца Лионеля Месси, который всего за день до этого оформил дубль в матче против сборной Австрии (2:0) в возрасте 38 лет и 363 дней.

Роналду обновил и собственный мировой рекорд по числу забитых мячей. Второй мяч в ворота команды Узбекистана стал для него 975-м в матчах за клубы и сборную. Теперь Роналду осталось 25 мячей до отметки в 1000 голов.

Помимо этого, португалец стал первым игроком в истории, забившим не менее 10 голов на чемпионатах Европы и мира. Он является лучшим бомбардиром в истории Евро – на континентальных первенствах он забил 14 мячей.

Ранее мы сообщали, что Дубль Роналду принес Португалии крупную победу над Узбекистаном на ЧМ-2026.