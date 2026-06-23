Дочь экс-президента Узбекистана рассталась с мужем-мультимиллионером спустя 20 лет брака

О распаде семьи Лола Каримова-Тиллаева рассказала на странице в Instagram сегодня, 23 июня 2026 года.

Известно, что Лола Каримова и Тимур Тиллаев поженились в начале "нулевых". У пары трое детей: сын Умар и две дочери – Марьям и Сафия. Семья владеет роскошными объектами по всему миру, включая особняк "Le Palais" в Беверли-Хиллз, виллы в Лос-Анджелесе и недвижимость в Швейцарии. Согласно данным из открытых источников, бизнес-структуры Тилляева накопили сотни миллионов долларов на счетах в Швейцарии и ОАЭ. В последние годы они проживали за пределами Узбекистана. В основном в США, Франции и Швейцарии, где у Тиллаева есть бизнес-проекты.