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Мир

Дочь экс-президента Узбекистана рассталась с мужем-мультимиллионером спустя 20 лет брака

Лола Каримова-Тиллаева, дочь экс-президента Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:02 Фото: Instagram/lola_tillyaeva
Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова объявила о разводе с мужем-мультимиллионером Тимуром Тиллаевым после более 20 лет брака, сообщает Zakon.kz.

О распаде семьи Лола Каримова-Тиллаева рассказала на странице в Instagram сегодня, 23 июня 2026 года.

"Покупаю себе цветы. Выбираю себя. Официально разведена. И счастлива. Впереди – интересная жизнь, которая ощущается по-настоящему моей", – так объявила новость основательница двух крупных благотворительных организаций в Узбекистане.

Известно, что Лола Каримова и Тимур Тиллаев поженились в начале "нулевых". У пары трое детей: сын Умар и две дочери – Марьям и Сафия. Семья владеет роскошными объектами по всему миру, включая особняк "Le Palais" в Беверли-Хиллз, виллы в Лос-Анджелесе и недвижимость в Швейцарии. Согласно данным из открытых источников, бизнес-структуры Тилляева накопили сотни миллионов долларов на счетах в Швейцарии и ОАЭ. В последние годы они проживали за пределами Узбекистана. В основном в США, Франции и Швейцарии, где у Тиллаева есть бизнес-проекты.

Не так давно мы рассказывали, что богатейший бизнесмен из Азербайджана Эмин Агаларов устроил провокационный эксперимент с женой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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