Желающим стать космонавтами дали важный совет
Фото: wikipedia/Петр Дубров
Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров считает, что путь к космосу требует полной самоотдачи и не должен восприниматься как обычная работа, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что профессия космонавта – это прежде всего призвание, которому необходимо посвятить себя целиком, пишут "Известия".
По словам Дуброва, тем, кто мечтает о космических полетах, предстоит пройти серьезный отбор, многолетнюю подготовку и преодолеть множество испытаний. Справиться с этим помогут уверенность в правильности выбранного пути, внутренняя стойкость и готовность приложить максимум усилий для достижения цели.
Космонавт подчеркнул, что только искренняя преданность делу позволяет успешно пройти все этапы подготовки и выполнять сложнейшие задачи в космосе.
Ранее сообщалось, что космонавт показал легендарный объект из Казахстана, изменивший историю человечества.
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