Желающим стать космонавтами дали важный совет

Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров считает, что путь к космосу требует полной самоотдачи и не должен восприниматься как обычная работа, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что профессия космонавта – это прежде всего призвание, которому необходимо посвятить себя целиком, пишут "Известия".

По словам Дуброва, тем, кто мечтает о космических полетах, предстоит пройти серьезный отбор, многолетнюю подготовку и преодолеть множество испытаний. Справиться с этим помогут уверенность в правильности выбранного пути, внутренняя стойкость и готовность приложить максимум усилий для достижения цели.

Космонавт подчеркнул, что только искренняя преданность делу позволяет успешно пройти все этапы подготовки и выполнять сложнейшие задачи в космосе.

Ранее сообщалось, что космонавт показал легендарный объект из Казахстана, изменивший историю человечества.