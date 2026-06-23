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Мир

Желающим стать космонавтами дали важный совет

Желающим стать космонавтами дали важный совет, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 19:12 Фото: wikipedia/Петр Дубров
Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров считает, что путь к космосу требует полной самоотдачи и не должен восприниматься как обычная работа, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что профессия космонавта – это прежде всего призвание, которому необходимо посвятить себя целиком, пишут "Известия".

По словам Дуброва, тем, кто мечтает о космических полетах, предстоит пройти серьезный отбор, многолетнюю подготовку и преодолеть множество испытаний. Справиться с этим помогут уверенность в правильности выбранного пути, внутренняя стойкость и готовность приложить максимум усилий для достижения цели.

Космонавт подчеркнул, что только искренняя преданность делу позволяет успешно пройти все этапы подготовки и выполнять сложнейшие задачи в космосе.

Ранее сообщалось, что космонавт показал легендарный объект из Казахстана, изменивший историю человечества.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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