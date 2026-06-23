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Мир

В Китае ищут людей, готовых жить в костюме медведя в зоопарке

В китайском зоопарке нашли способ заменить медведей людьми, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 21:19 Фото: magnific.com
Зоопарк в центральной части Китая привлек внимание пользователей соцсетей необычной вакансией — сотрудникам предлагают изображать "черных медведей" за зарплату около 100 тыс. юаней (более 7 млн тенге) в год, сообщает Zakon.kz.

Объявление разместил зоопарк Luohe Wildlife Zoo в городе Лохэ (провинция Хэнань), пишет South China Morning Post. От кандидатов требовалось надевать костюмы медведей, передвигаться по территории и взаимодействовать с посетителями.

Согласно описанию, работа предполагает шестичасовые смены и четыре выходных в месяц. Сотрудники не должны разговаривать с посетителями, но могут издавать звуки, имитирующие рычание или урчание, за исключением случаев экстренной необходимости.

В объявлении подчеркивалось, что кандидаты должны быть физически выносливыми, старше 18 лет и готовыми к гибкому подходу к обязанностям, включая принятие угощений от посетителей.

Зоопарк отметил, что все вакансии были быстро закрыты после публикации, а интерес к ним проявили более 100 человек. При этом сотрудники, получающие популярность в соцсетях, могут рассчитывать на дополнительный доход.

Необычная вакансия вызвала активное обсуждение в китайских соцсетях, где пользователи шутят о жаре в костюмах и невозможности долго не разговаривать, а также высказывают опасения по поводу восприятия животных детьми.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Алматы произошло радостное событие.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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