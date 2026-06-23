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События

В зоопарке Алматы произошло радостное событие

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 14:25 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 23 июня 2026 года, жителям и гостям Алматы объявили приятную новость – в Алматинском зоопарке родились детеныши сайгака, сообщает Zakon.kz.

О радостном событии рассказали в управлении культуры акимата города:

"В Алматинском зоопарке произошло пополнение – у самок сайгака по кличке Стелла и Айна родились два детеныша".
Алматинский зоопарк, сайгаки, детеныши, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 14:25

Фото: Управление культуры акимата Алматы

Сайгак (Saiga tatarica) является одним из древнейших представителей животного мира, сохранившихся со времен ледникового периода. Сегодня этот вид находится под охраной и имеет особый природоохранный статус.

По информации специалистов, сайгачата чувствуют себя хорошо, активно развиваются и находятся рядом с матерями. В настоящее время они питаются молоком, а по мере взросления постепенно перейдут на растительный корм.

Алматинский зоопарк входит в число немногих зоологических учреждений, где удается регулярно получать потомство сайгаков в условиях неволи.

Специалисты отметили, что это является важным результатом работы по сохранению редкого вида и поддержанию биологического разнообразия.

"Сейчас детенышам около месяца. Они находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов и развиваются в соответствии с возрастными нормами".Управление культуры акимата Алматы
Алматинский зоопарк, сайгаки, детеныши, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 14:25

Фото: Управление культуры акимата Алматы

Отмечается, что посетители зоопарка Алматы уже могут увидеть маленьких сайгачат и понаблюдать за одним из самых редких обитателей казахстанских степей.

Обновлено в 14:39

Позднее в Instagram администрация зоопарка показала сайгаков и их детенышей.

В Алматинском зоопарке уточнили, что долгожданное пополнение произошло 20 мая.

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Бэби-бум в Алматинском зоопарке: редкие животные массово обзавелись потомством

16 июня 2026 года сообщалось, что редкие хищники из США стали новыми обитателями зоопарка Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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