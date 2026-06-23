В зоопарке Алматы произошло радостное событие
О радостном событии рассказали в управлении культуры акимата города:
"В Алматинском зоопарке произошло пополнение – у самок сайгака по кличке Стелла и Айна родились два детеныша".
Сайгак (Saiga tatarica) является одним из древнейших представителей животного мира, сохранившихся со времен ледникового периода. Сегодня этот вид находится под охраной и имеет особый природоохранный статус.
По информации специалистов, сайгачата чувствуют себя хорошо, активно развиваются и находятся рядом с матерями. В настоящее время они питаются молоком, а по мере взросления постепенно перейдут на растительный корм.
Алматинский зоопарк входит в число немногих зоологических учреждений, где удается регулярно получать потомство сайгаков в условиях неволи.
Специалисты отметили, что это является важным результатом работы по сохранению редкого вида и поддержанию биологического разнообразия.
"Сейчас детенышам около месяца. Они находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов и развиваются в соответствии с возрастными нормами".Управление культуры акимата Алматы
Отмечается, что посетители зоопарка Алматы уже могут увидеть маленьких сайгачат и понаблюдать за одним из самых редких обитателей казахстанских степей.
Обновлено в 14:39
Позднее в Instagram администрация зоопарка показала сайгаков и их детенышей.
В Алматинском зоопарке уточнили, что долгожданное пополнение произошло 20 мая.
16 июня 2026 года сообщалось, что редкие хищники из США стали новыми обитателями зоопарка Алматы.