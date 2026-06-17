Дважды в день: как "медовый медведь" справляется с аппетитом в зоопарке Шымкента

Администрация зоопарка Шымкента поделилась интересными деталями о жизни кинкажу – необычного животного, обитающего в тропических лесах Центральной и Южной Америки, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на внешнее сходство с обезьяной, на самом деле он относится к семейству енотовых.

Этот зверек особенно любит сладкие лакомства, в частности, мед и спелые фрукты. Благодаря этой особенности его нередко называют "медовым медведем".

Известно, что кинкажу ведет ночной образ жизни. Днем он отдыхает среди ветвей деревьев, а с наступлением темноты становится активным и отправляется на поиски пищи. Его длинный цепкий хвост помогает ему ловко передвигаться по деревьям.

В зоопарке Шымкента кинкажу получает питание два раза в день.

В его рацион входят различные фрукты, овощи и другие полезные продукты.

В мае казахстанцы смогли увидеть аппетитный обед гиппопотамов в этом зоопарке.